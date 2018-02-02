سيدة في دعوى خلع: ” زوجي بينام بدري وممل “

القاهرة(صدى):

تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع لإحدى محاكم الأسرة بالقاهرة، ضد زوجها الذي وصفته في دعواها بالممل، بعد أن فقدت فيه الأمل ونفذ صبرها من ميعاد نومه الباكر .

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية، إننا تزوجنا منذ عام بطريقة تقليدية ولكن بعد الزواج اكتشفت أنه روتيني وممل، لا يفعل إلا واجباته العادية، فهو يذهب لعمله ويعود ليجلس مع أصدقائه بعض الوقت ثم يذهب إلى المنزل ليتناول طعامه ثم ينام، ليكرر ذلك اليوم الروتيني مجددًا دون أي تغيير.

وتابعت الزوجة، طلبت منه كثيرًا أن يسهر معي بأي مكان، لكنه يرفض مبررًا ذلك أنه لا يقوى على السهر حتى يتمكن من الذهاب إلى عمله في الصباح الباكر .

وأضافت ، توسلت إليه أن يسهر في المنزل ويشاهدوا فيلمًا معًا، أو للحديث حول أي شيء، ولكن إذا دقت الساعة التاسعة راح يغط في نومٍ عميق .

واستطردت قائلة ، تحملته لمدة عام لم أشعر خلاله بأي لحظة ممتعة معه، وبعدما تأكدت أنه سيظل على هذا الوضع (روتيني وممل وبينام بدري) طلبت الخلع.