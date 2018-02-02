بالفيديو.. التحقيق في واقعة إجبار حصان علي تعاطي الحشيش

القاهرة(صدى):

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريب من نوعه، وهو لرجل يُجبر حصانه علي تعاطي الحشيش في فرح شعبي بإحدى المناطق الشعبية.

لذلك طالب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري يوم الأربعاء الماضي، بالتحقيق في هذه الواقعة، كما أنه سلّم بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، لتحويله إلى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تساءل فيه: ” كيف وصل الحد إلى تقديم أحد المواطنين المخدرات لحصان علنا وفي فرح شعبي؟ ” .

ودعا البيان وزارة الداخلية المصرية إلى ” مكافحة جميع جرائم المخدرات ومنع تداولها علنا بالأفراح الشعبية ” .

