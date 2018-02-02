بدر العامر: قطر مثل الطفل تنهار وتقول لم نتأثر.. وتذهب تبكي لأمريكا
أوضح بدر العامر الباحث في الجماعات والاتجاهات الفكرية، اليوم الجمعة، أن استمرار النظام القطري على موقفه، والإصرار على السير في الطريق الخاطيء واتخاذ تركيا وإيران حلفاء سيكبدها الخسائر.
وقال ” العامر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كل يوم يمر على قطرلم تؤوب إلى رشدها سيكلفها كثيراً ، وكل ما فعلته من بغي وعدوان ستراه في أمامها ، ومن طرق أبواب الناس طرقوا بابه ، ودقة دقة دقة ، كل ما تزيد يزيد السقا، . ملحوظة : حين نقول قطر نقصد الحكومة لا الشعب ” .
وعن التعاون القطري مع إيران وتركيا، غرد ” العامر ” : ” كانوا يظنون أن إيران ستنفعهم ، ثم انشغلت في مشكلاتها الداخلية التي ستتصاعد ، وكانوا يظنون أن تركيا ستنفعهم ، ثم انشغلت في عفرين وأخواتها ، وسوف تنشغل أكثر إذا نقل الاكراد المعركة إلى داخلها .. غرقى .. وهم لا يشعرون ” .
وتابع: ” قطر مثل الطفل الذي يكفخه اخوه الكبير ، يبكي وعيونه تدمع وهو يقول : ما همني ما يوجع . تتألم ، وتنزف اقتصادياً ، وتنهار شعورياً ، وتضطرب داخلياً ، وتقول لم نتأثر ، ثم يذهبون يبكون عند أمريكا : انقذونا ” .
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