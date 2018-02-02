بدر العامر: قطر مثل الطفل تنهار وتقول لم نتأثر.. وتذهب تبكي لأمريكا

طلال الضوي(صدى):

أوضح بدر العامر الباحث في الجماعات والاتجاهات الفكرية، اليوم الجمعة، أن استمرار النظام القطري على موقفه، والإصرار على السير في الطريق الخاطيء واتخاذ تركيا وإيران حلفاء سيكبدها الخسائر.

وقال ” العامر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كل يوم يمر على قطرلم تؤوب إلى رشدها سيكلفها كثيراً ، وكل ما فعلته من بغي وعدوان ستراه في أمامها ، ومن طرق أبواب الناس طرقوا بابه ، ودقة دقة دقة ، كل ما تزيد يزيد السقا، . ملحوظة : حين نقول قطر نقصد الحكومة لا الشعب ” .

وعن التعاون القطري مع إيران وتركيا، غرد ” العامر ” : ” كانوا يظنون أن إيران ستنفعهم ، ثم انشغلت في مشكلاتها الداخلية التي ستتصاعد ، وكانوا يظنون أن تركيا ستنفعهم ، ثم انشغلت في عفرين وأخواتها ، وسوف تنشغل أكثر إذا نقل الاكراد المعركة إلى داخلها .. غرقى .. وهم لا يشعرون ” .

وتابع: ” قطر مثل الطفل الذي يكفخه اخوه الكبير ، يبكي وعيونه تدمع وهو يقول : ما همني ما يوجع . تتألم ، وتنزف اقتصادياً ، وتنهار شعورياً ، وتضطرب داخلياً ، وتقول لم نتأثر ، ثم يذهبون يبكون عند أمريكا : انقذونا ” .