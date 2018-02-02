فيديو صادم لجسد رجل يتحول إلى لوح خشب بعد 24 عاما من حادث مأساوي

جاكرتا(صدى):

تحول جسد سائق حافلة إندونيسي يٌدعى ” ماس تازول ، 55 عاماً ” إلى لوح خشب عقب أن اصبح طريح الفراش لمدة 24 عاماً ، بعد تعرضه لحادث مأساوي .

وينتظر ماس معجزة حتى يتمكن من الوقوف على قدميه مرة أخرى، حيث يعيش في بونتياناك، وظهر في مقطع فيديو تم تحميله عبر موقع يوتيوب وأطرافه متصلبة مثل اللوح الخشبي.

وذكرت التقارير بإحدى وسائل الإعلام الإندونيسية أن الرجل يعاني حالة حادة من الروماتيزم أدت إلى تخشب أطرافه لأكثر من عقدين.