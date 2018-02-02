الراشد: علاقات المملكة والإمارات متينة يعززها الاحترام والتعاون المشترك

حمود العنزي(صدى):

أكد المحلل السياسي عبدالرحمن الراشد، أن العلاقة بين السعودية والإمارات في تطور مستمر وتواصل دائم، ومتينة يعززها الاحترام المتبادل وروابط الدم.

وقال الراشد، أن توجهات قيادة البلدين متقاربة في وجهات النظر السياسية دائما، ويبدو ذلك جليا في الاحترام والتقدير المتبادلين وتبادل الدعوات في المناسبات المختلفة، ولا سيما في اليوم الوطني للدولتين، ما ينعكس على العلاقة الطيبة بين الشعبين.

وأضاف أن العلاقة نمت وترعرعت من زمن طويل من أيام الشيخ زايد وملوك السعودية المتعاقبين حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سواء على المستوى السياسي أو التجاري والاقتصادي.

وأشار إلى التوافق بين الدولتين في كثير من القضايا أهمها القضية اليمنية، مؤكدا أن الإمارات تتوافق مع المملكة في كثير من الأمور، سواء فيما يتعلق بالأزمة مع قطر، أو بدور التحالف العربي في اليمن.