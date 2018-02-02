تكريم 20 إدارة تعليمية متميزة في الانضباط المدرسي.. الخميس

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور نياف الجابري، وكيل وزارة التعليم للبنين، عن تكريم الإدارات التعليمية المتميزة في الانضباط المدرسي، وذلك يوم الخميس المقبل، بواقع 10 إدارة للبنين، ومثلها للبنات.

وأشار ” الجابري ” ، إلى أن جميع أيام العام الدراسي مستهدفة من قبل اللجنة المركزية للانضباط المدرسي، من خلال زيادرات ميدانية ومتابعة التقارير اليومية للانضباط.

يذكر أن الإدارات التعليمية المكرمة فيما يخص البنين هي: ” تعليم بيشة، جدة، الزلفي، عنيزة، الغاط، القصيم، القنفذة، المجمعة، المخواة، المذنب ” .

وإدارات تعليم البنات المتميزة هي: ” تعليم بيشة، جدة، الزلفي، عنيزة، الغاط، القصيم، القنفذة، المجمعة، النماص ” .