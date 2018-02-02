تكريم 20 إدارة تعليمية متميزة في الانضباط المدرسي.. الخميس
أكد الدكتور نياف الجابري، وكيل وزارة التعليم للبنين، عن تكريم الإدارات التعليمية المتميزة في الانضباط المدرسي، وذلك يوم الخميس المقبل، بواقع 10 إدارة للبنين، ومثلها للبنات.
وأشار ” الجابري ” ، إلى أن جميع أيام العام الدراسي مستهدفة من قبل اللجنة المركزية للانضباط المدرسي، من خلال زيادرات ميدانية ومتابعة التقارير اليومية للانضباط.
يذكر أن الإدارات التعليمية المكرمة فيما يخص البنين هي: ” تعليم بيشة، جدة، الزلفي، عنيزة، الغاط، القصيم، القنفذة، المجمعة، المخواة، المذنب ” .
وإدارات تعليم البنات المتميزة هي: ” تعليم بيشة، جدة، الزلفي، عنيزة، الغاط، القصيم، القنفذة، المجمعة، النماص ” .
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