صفقات الدوري الأنجليزي تتغلب على أندية إيطاليا في الانتقالات الشتوية

نواف السالم(صدى):

كشفت إحصائيات حديثة، عن تقدم الأندية الأنجليزية، على الأندية الإيطالية في الانفاق على الصفقات التي تمت خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي انتهت الأربعاء الماضي.

وانفقت الأندية الإيطالية 50 مليون يورو، على صفقاتها ، مسجلة بذلك أدنى نتيجة لها في الـ 5 سنوات الماضية، بينما انفقت الأندية الإنجليزية الممتازةحوالي 492 مليون يورو.

واحتل الدوري الإسباني المركز الثاني في أوروبا من حيث الإنفاق، بمبلغ 271 مليون يورو، بينها صفقة انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة مقابل 160 مليون يورو.

وكانت أندية المقدمة في إيطاليا، ومن بينها يوفنتوس بطل الموسم الماضي، وروما، بالإضافة إلى إنتر ميلان، ولاتسيو وميلان ونابولي، قررت عدم التعاقد مع اسماء كبيرة في منتصف الموسم.

وكان ساسوولو أكثر الأندية أنفاقا بقيمة 8 ملايين يورو، إذ تعاقد مع 11 لاعباً، يليها فيورنتينا وكالياري، ثم بيسكارا وبريشيا من الدرجة الثانية.