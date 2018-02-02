بالفيديو.. ليلى عبدالله ” أمي ذبحتني بالمعتقدات “

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة ليلى عبدالله مقطع فيديو جديد عبر مواقع التواصل تحدثت فيه عن المعتقدات القديمة التي تؤمن بها بعض النساء.

وقالت ليلى في الفيديو ” لاحظت ان أغلب الحريم يصدقون التفاهات مثل أمي للي ذبحتني بمعتقدات مالها فايدة .. مثل لو طلعت قطة سوده في وجههم يقولون اليوم كله نحس .. لو رفعت العين اليمين يقولون في شئ سئ راح يحصل .. في بيتنا مثلا لو جت فراشة بيضه يقولون استغفر الله إن في حدا راح يموت ” .

وتابعت ليلى ” هاي المعتقدات الام تآمن فيها ويصدقونها . لكن وايد خطر إذا وصلت بينا تصديق ها الأشياء .. أنا بحس إن اللي قبل سووها بس للضحك ” .