بالفيديو.. أحوازيون يحرقون صورة للخميني بالصالحية
قام عدد من الأحواز، اليوم الجمعة، بحرق صورة كبيرة للخميني في مدينة الصالحية التابعة للأحواز العربية.
وذلك ضمن الاحتجاجات الثائرة حاليًا بإيران، رفضًا وتنديدًا بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإيرانية تجاه الشعب.
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أحوازيون يحرقون صورة لـ #الخميني في مدينة #الصالحية التابعة لـ #الأحواز_العربية.#همسايه #قیام_بهمن۹۶ #قيام_بهمن #الأحواز_تنتفض #مظاهرات_إيران #تظاهرات_سراسرى #قيام_سرايرى pic.twitter.com/ll6l8WkEjL
— همسايه (@Hmsayh) ٢ فبراير، ٢٠١٨
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