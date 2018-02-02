بالفيديو.. أحوازيون يحرقون صورة للخميني بالصالحية

طهران(صدى):

قام عدد من الأحواز، اليوم الجمعة، بحرق صورة كبيرة للخميني في مدينة الصالحية التابعة للأحواز العربية.

وذلك ضمن الاحتجاجات الثائرة حاليًا بإيران، رفضًا وتنديدًا بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإيرانية تجاه الشعب.