بالإتفاق مع محامي سعودي.. ” أنور مالك ” يقاضي قناة ” BBC “

الجزائر(صدى):

عزم الدكتور أنور مالك، أحد الحقوقيين الجزائريين، على مقاضاة قناة BBC البريطانية في نسختها العريبة، وذلك بسبب إساءتها له عبر قنواتها، حيث كشفت مصادر عن الإتفاق الذي تم أمس الخميس، بالإشتراك مع المحامي السعودي عثمان بن خالد العتيبي، وذلك لوضع إجراءات مقاضاة القناة وملاحقتها قضائياً.

وأضافت المصادر أنه سيتم بدء هذه الإجراءات في غضون أيام، وذلك على خلفية تهديد ” أنور مالك ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، للقناة ذاتها باللجوء للقضاء في حال عدم إعتذارها بشكل رسمي عما صدر عنها في حقه، وذلك بعد إمهالها مدة محددة.

يذكر أن قناة BBC البريطانية قد قامت بالإساءة للمملكة، قد سلطت الضوء على قضية رفع لافتة مسيئة للمملكة في أحد الملاعب الكروية الجزائرية، كما سعت لتأويل تغريدات لـ ” مالك ” ومررت بعض التغريدات الأخرى المسيئة له، مما دفعه لإتخاذ القرار بمقاضاتها.