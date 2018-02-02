دراسة: المرأة القصيرة أكثر أنوثة في أعين الرجال

لندن(صدى):

كشفت دراسات حديثة أن الرجل يحتاج أقل من ثانية واحدة للحكم على جاذبية المرأة، مبينةً أن القصيرات هن الأكثر أنوثةً في أعين الرجال.

وأكّدت دراسة بريطانية أن المرأة القصيرة القامة، تعتبر أكثر جاذبية وأنوثة من غيرها، بنظر الرجال، موضحةً أن اللواتي تتراوح أطوالهن بين 151 و155 سنتيمتراً، يكّن أكثر ميلاً للزواج والإنجاب، والسبب في ذلك يرجع إلى أن التكوين الجسماني للمرأة القصيرة يعطي الرجل شعوراً بالقدرة على السيطرة.

ولفتت الدراسة إلى أن القصيرة لا يبدو عمرها الحقيقي، وتتمتع بحالة نشاط دائم.

وأثبتت نتائج دراسة أخرى أعدها الباحث الهولندي مارك فوغت، أن غريزة الرجل البدائية تدفعه لإطلاق حكمه على جاذبية المرأة خلال أقل من ثانية واحدة، من خلال إطلالة المرأة بغض النظر عن شخصيتها أو قوامها أو حتى طريقة تفكيرها.

وأوضحت الدراسة أن المرأة تتأخر باكتشاف مواطن جاذبية الرجل بسبب رومانسيتها.