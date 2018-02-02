ريبروف يجهز ” ميلغيان ” و ” بن عمر ” للديربي

نواف السالم(صدى):

يسعى المدير الفني للأهلي الأوكراني ريبروف، إلى تجهيز لاعبيه من أجل موقعة الاتحاد المقرر إقامتها الاحد القادم في إطار الجولة الـ 20 من دوري المحترفين.

ويضع ريبروف الثلاثي تيسير الجاسم، والمحترف المنضم حديثًا ميليغان، والتونسي محمد بن عمر؛ على قائمة اللاعبين المقرر تجهيزهم للمباراة .

واستعدادا للديربي رفض ريبروف إراحة اللاعبين عقب مباراة الشباب، وأخضعهم إلى تدريبات متواصلة.

وفي السياق ذاته عملت إدارة النادي على تحفيز اللاعبين بمكافآت الفوز على الشباب في المباراة الماضية، ووعدت بتقديم مكافآت في حال الانتصار على الاتحاد بعد غد.