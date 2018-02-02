الليلة .. فيلم ” المغادرون ” على شاشة القناة السعودية

أماني الغامدي(صدى):

تبدأ القناة السعودية، اليوم الجمعة، في عرض أولى أفلام مبادرة ” أفلام السعودية على السعودية ” ، حيث سيتم عرض فيلم ” المغادرون ” في تمام الـ11 مساءاً.

وتشمل المبادرة التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتليفزيون، عرض عدد من الأفلام كل جمعة، خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بهدف إمتاع الجمهور بالفن السينمائي ودعم صناعة أفلام السعوديين.

ومن المنتظر ان يعرض فيلم ” شكوى ” الجمعة المقبلة في نفس التوقيت، ثم فيلم ” بسطة ” الجمعة بعد المقبلة، وبعدها فيلم ” نحو الجنوب ” .