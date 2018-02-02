خبير أرصاد: سنودع الأجواء الباردة ونستقبل كتلة دافئة مائلة للحرارة قريبا

عادل الحربي(صدى):

أكد ” حسن كراني ” خبير الأرصاد الجوية، أن الأجواء الدافئة ستسود المنطقتين الوسطى والشرقية قريبا.

وتستقبل المملكة كتلة جوية دافئة مائلة للسخونة قادمة من أفريقيا، ويتم الإعلان عن رحيل الأجواء الباردة وحلول الدفيئة عند اكتمال دراسة المحاور علميا.

وقال ” كراني ” في تغريده له عبر حسابه الشخصي علي تويتر: ” قريباً ستودّع الكتلة الهوائية الأطول والأبرد أجواء حائل والشمالية الشرقية والمنطقتين الوسطى و الشرقية ويسود الدفء أجواء تلك المناطق وتستقبل أجواء السعودية كتلة دافئة تميل نسبياً للسخونة قادمة من أفريقيا وسيُعلن رحيل الباردة ووصول الساخنة عند اكتمال دراسة المحاور علمياً .. ” .