سجن فتاة قتلت صديقتها إرضاءا لبطل قصص خيالية

واشنطن(صدى):

أسدل القضاء الأمريكي الستار على قضية أقدام فتاة تٌدعى مورغن بطعن صديقه لها في عام 2014 ، مٌدعيه أنها فعلت ذلك لإرضاء كائن شرير وهو بطل قصص خيالية منشورة على الإنترنت.

حيث قضت إحدى المحاكم في ولاية ويسكنسن بأمريكا بسجن الفتاة مورغن غايزر في مشفى للأمراض النفسية أربعين عامًا .

وتعود الواقعة عندما كانت مورغن وفتاة أخرى اسمها أنيسا وير في الثانية عشرة من عمريهما حين أقدمتا في العام 2014 على تسديد 19 طعنة لصديقتهما بايتن لوتنر في غابة في ولاية ويسكنسن.

وقد تركتاها في الغابة مضرّجة بدمائها ظنّا منهما أنها فارقت الحياة، إلى أن عثر عليها سائق دراجة هوائية فأبلغ أجهزة الطوارئ.

وكانت مورغن وأنيسا البالغتان من العمر اليوم 15 عامًا ترتادان موقعًا على الإنترنت يجمع القصص المرعبة، وقد طعنتا الفتاة لإرضاء شخصية خيالية هو سلندرمان خاطف الأطفال، خوفًا من أن يؤذي عائلتيهما إن لم تفعلا ذلك.

وقالت مورغن في المحكمة ، أنا آسفة، لم أكن أرغب في حدوث ذلك، آمل أن تكون (الضحية) بخير الآن.