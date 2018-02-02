الأمر بالمعروف بمكة تدشن حملة ” ففيهما فجاهد “

نايف السالم(صدى):

دشن مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري أمس, حملة توعوية عن بر الوالدين بعنوان ” ففهيما فجاهد ” , وذلك في سوق مكة مول .

واشتملت الحملة التي ستقام في المجمعات التعليمية للبنين والبنات وفي الجامعات والأسواق الكبرى في محافظات منطقة مكة المكرمة, وسائل توعوية ومعارض توجيهية تحث على بر الوالدين وتحذر من عقوقهما .

وأوضح العمري أن الأمر بالإحسان إلى الوالدين وحث الأبناء على بر والديهم والتحذير من عقوقهم يندرج ضمن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, مؤكداً أن الهيئة تبنت هذا البرنامج لما له من أهمية في الشريعة الإسلامية وأن الأمر بالإحسان إلى الوالدين جاء بعد توحيد الله في قوله تعالى(وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) .

وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة, بالدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وباهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بتكثيف البرامج التوعوية والتوجيهية والوقائية الهادفة إلى صلاح الفرد والأسرة والمجتمع.

