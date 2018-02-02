وفاة شخصين وإصابة أخر في حادث تصادم بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وقع، صباح اليوم الجمعة، حادث تصادم على طريق الجنوب تقاطع الأقمار الصناعية؛ أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة أخر.

وقال المتحدث الرسمي لغرفة الهلال الأحمر شادي بن عابد الثبيتي، بالطائف، إن الغرفة تلقت بلاغًا صباح اليوم، وبدورها قامت بتوجيه ثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني خالد الحارثي .

وأضاف أنه عند وصول أول فرقة تبين أنه نتج عن الحادث حالتين وفاة، وحالة إصابة بكسور في الأطراف السفلية مما استدعى نقلها لاستكمال العلاج اللازم بعد تلقيه اللازم من قبل مسعفين الهيئة بالموقع حيث نقلت الحالة الى مستشفى الملك فيصل بالطائف .