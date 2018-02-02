بلدية بيش تنفذ جولات رقابية على المحلات

تركي السالم(صدى):

نفذت وحدة الرقابة الصحية في بلدية محافظة بيش, العديد من الجولات الرقابية شملت 1685 محلًا وبسطة، وذلك خلال الفترة من منتصف جمادى الأولى من العام الماضي وحتى منتصف جمادى الأولى من العام الحالي .

وتم خلال الجولات الرقابية, تحرير 976 مخالفة ، وإغلاق 95 محلًا ، ومصادرة وإتلاف أكثر من طنين و376 كيلوجرامًا من الخضار واللحوم والأسماك والدواجن والدقيق والتوابل الغير صالحة للاستهلاك.

من جهتها, أصدرت وحدة الرخص المهنية بالبلدية 750 شهادة صحية فيما جرى تجديد 317 رخصة أخرى ، خلال نفس الفترة .