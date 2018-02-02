فريق طبي يتفاعل مع حالة طفلين فمهما مغلقان دائما ببيش

تركي السالم(صدى):

تفاعل فريق طبي من مستشفى بيش العام، مع حالة طفلين يقيمان بقرية الشريعة بالمحافظة، لا يفتحان فمهما على الإطلاق منذ ولادتها، ويقومان بتناول الطعام عبر أنابيب بالأنف.

ووجه محافظ بيش، حسن أبوشرحة، بنقل الطفلين إلى المستشفى ومتابعة حالتيهما، والجمعية الخيرية بمتابعة حالة أسرتهما وتقديم المساعدة لهم.

و زار فريق طبي من المستشفى، اليوم الجمعة، الطفلين بنزلهما للوقوف على حالتهما ودراسهتا، بتكليف من مدير مستشفى بيش العام، أحمد منصور.

وتفاعلا معه هذه الحالة ، قام فريق طبي من مستشفى بيش العام للوقوف على الحالة الصحية والإنسانية للطفلين المقيمين الذَّين تم تداول مقطع لهما بأحد القرى التابعة لمحافظة بيش فيه بدون فم ويتغذون عن طريق أنابيب من الأنف.

يذكر أن ذوي الطفلين قد طالبوا بإنقاذ طفليهما، بعد وفاة أخ لهما من قبل بنفس المرض.