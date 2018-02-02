مستشار وزير الإعلام اليمني مع الشرعية ظاهريا.. وقلبه متعلق بالجزيرة

فهمي محمد(صدى):

أثار مقطع فيديو نشره مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لقناة الجزيرة القطرية التي تدعم الحوثيين، موجة من الجدل.

وتساءل متداولوا التغريدة التي ثبتها مستشار وزير الإعلام اليمني الرحبي عبر حسابه في ” تويتر ” عن تعلقه بقناة الجزيرة القطرية التي تدعم الحوثيين المدعومين من إيران، في الوقت الذي يبدوا ظاهريا مع الشرعية اليمنية.