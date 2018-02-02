نيمار يحتل المركز الثاني في الأكثر تعرضًا للضرب في الدوري الفرنسي

ماجد محمد(صدى):

كشفت إحصائية حديثة عن زيادة معدل ارتكاب الأخطاء لصالح البرازيلي نيمار دي سليفا لاعب باريس سان جيرمان؛ خلال الموسم الحالي.

ووصل معدل الأخطاء إلى 5 في الجولة الواحدة، بينما خلال الـ 4 سنوات في مسيرته بالدوري الإسباني وصل متوسط الأخطاء 3.4 في الجولة.

ويعد نيمار هو اللاعب الأكثر تعرضا للتدخلات العنيفة في الدوري الفرنسي بالموسم الحالي، حيث يحتل نيمار المركز الثاني في قائمة لاعبي الدوري من حيث عدد الأخطاء المحتسبة لصالحه 81 خطأ؛ ويأتي ذلك نظرًا لامتلاكه المهارات الرائعة.