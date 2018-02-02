مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يوزع 113 ألف نسخة خلال الشهر الماضي

نايف السالم(صدى):

قدم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ربيع الآخر الماضي 1439هـ ما مجموعه 145ر113 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والأجزاء، والتسجيلات، والترجمات، والكتب الإسلامية، لمجموعة من الجهات الحكومية، والأهلية، والخيرية، إضافة إلى عدد من الهيئات الخيرية، وسفارات، وقنصليات المملكة في الخارج.

وأوضح تقرير صادر عن المجمع, أنه تم خلال الشهر الماضي توزيع 849ر97 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و483 نسخة من أجزاء القرآن الكريم، و29 نسخة من التسجيلات الصوتية لقراءات وتلاوات بعض المقرئين, و752ر14 من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية و 32 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير: أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ ، وحتى نهاية شهر ربيع الآخر 1438هـ، وصل إلى 137ر843ر301 نسخة من مختلف الإصدارات.