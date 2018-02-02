زيت عباد الشمس وزيوت السمك تسبب أمراض خطيرة

مدريد(صدى):

أثبتت دراسات أسبانية أن تناول زيت عباد الشمس وزيوت السمك قد يتسبب في حدوث التهابات الكبد، والتي من الممكن أن تقود للإصابة بالسرطان.

وأكد الباحثون أن الاعتماد على هذه الزيوت يوميًا، يؤذي الكبد ويجعله عرضة لالتهاب الكبد الدهني غير الناجم عن تناول المشروبات الكحولية.

كما كشفت الدراسات أن ذلك الالتهاب، يُعد من مسببات الوفاة الصامتة، و من الممكن أن يؤدي لحدوث تندب بالكبد، مما يؤدي لتليف الكبد، ويمكن أن يؤدي أيضا للسرطان.

حيث أجريت تجربة عملية في جامعة غرناطة، فقام الباحثون بفحص الحمض النووي لأكباد 72 فأراً تتغذى على زيت الزيتون البكر، زيت عباد الشمس وزيت السمك منذ الولادة وحتى بلوغها عامها .

لذلك نصح الباحثون باستبدال هذه الزيوت بزيت الزيتون، وذلك لما له من فوائد صحية، حيث أنه لا يسبب أي ضرر بالكبد، وأنه على العكس، يفيد في الحفاظ على الصحة.