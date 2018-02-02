الصحة تكشف 3 صفات لمعرفة مدعي الطب البديل

عادل الحربي (صدى):

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو تعريفي؛ لمعرفة مدعي الطب البديل، مشيرة إلى أن الطب البديل لا يغني عن تنادل الأدوية.

وقالت الوزارة، إن هؤلاء الأشخاص يحاولو الترويج لأنفسهم بقصص غير منطقة أو حقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها جملة ” علاج بديل وفعال 100% جربه الآن ” .

وأوضحت الوزارة أن مدعي العلاج، يكونو عادة في اماكن بعيدة غير مصرح بها، مؤكدة أن الطب البديل شيء معتمد وله تصاريحه الخاصة.

وأشارت الوزارة، إلى أن هناك 3 أشياء يمكن معرفتهم منها، وهي: يدعي ان علاجاته آمنة 100%، وأن عنده الدواء لأي مرض، كما أنه لا يعلن عن مكونات أدويته.