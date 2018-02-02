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بالفيديو.. هوجان ينفذ مقلبا مرعبا في الحضور داخل متحف الشمع

بالفيديو.. هوجان ينفذ مقلبا مرعبا في الحضور داخل متحف الشمع
فلوريدا(صدى):

أصاب الممثل والمصارع المحترف الشهير ” هالك هوجان ” ، مجموعة من الأشخاص بحالة من الصدمة والرعب ، بعدما نفذ مقلبا مرعبا فيهم داخل متحف الشمع الأشهر في مدينة هولاندو بولاية فلوريدا.

تظاهر المصارع هالك هوجان بأنه تمثال شمعي في متحف ” مدام توسو ” ، وبعد اقتراب الزوار منه لالتقاط الصور التذكارية بجانبه بدأ في التحرك بشكل مفاجئ، مما أصابهم بحالة من الفزع والخوف.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2387 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يجعلك بالصالب
ياشيبة الغزلة

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