بالفيديو.. هوجان ينفذ مقلبا مرعبا في الحضور داخل متحف الشمع

فلوريدا(صدى):

أصاب الممثل والمصارع المحترف الشهير ” هالك هوجان ” ، مجموعة من الأشخاص بحالة من الصدمة والرعب ، بعدما نفذ مقلبا مرعبا فيهم داخل متحف الشمع الأشهر في مدينة هولاندو بولاية فلوريدا.

تظاهر المصارع هالك هوجان بأنه تمثال شمعي في متحف ” مدام توسو ” ، وبعد اقتراب الزوار منه لالتقاط الصور التذكارية بجانبه بدأ في التحرك بشكل مفاجئ، مما أصابهم بحالة من الفزع والخوف.