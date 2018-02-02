بالفيديو.. هوجان ينفذ مقلبا مرعبا في الحضور داخل متحف الشمع
أصاب الممثل والمصارع المحترف الشهير ” هالك هوجان ” ، مجموعة من الأشخاص بحالة من الصدمة والرعب ، بعدما نفذ مقلبا مرعبا فيهم داخل متحف الشمع الأشهر في مدينة هولاندو بولاية فلوريدا.
تظاهر المصارع هالك هوجان بأنه تمثال شمعي في متحف ” مدام توسو ” ، وبعد اقتراب الزوار منه لالتقاط الصور التذكارية بجانبه بدأ في التحرك بشكل مفاجئ، مما أصابهم بحالة من الفزع والخوف.
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2387 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجعلك بالصالب
ياشيبة الغزلة