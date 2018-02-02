شخصان يطلقون الرصاص على ” إنسان الغاب ” بإندونسيا

جاكرتا(صدى):

أطلق رجلان إندونيسيان، أمس الخميس، الرصاص على ” إنسان الغاب ” المعرض للانقراض، وذلك للتخلص منه، حيث قاما بقتله وقطع رأسه، ثم إلقائه في أحد الأنهار، بإقليم بورنيو الواقع بين ماليزيا وإندونيسيا.

حيث قاما الرجلان بالإعتراف لرجال الشرطة، بأنهم قامو بإطلاق 17 رصاصة على ” إنسان الغاب ” مبررين ذلك بالدفاع عن النفس، كما أوضحت التحقيقات أن الرجلان يعملان في مزرعة للمطاط بإقليم بورنيو.

وأوضحت الصور التي تم نشرها لإنسان الغاب القتيل، على كذب الرجلين و إدعائهما بالباطل، حيث ظهر ” إنسان الغاب ” وهو مقيد اليدين ومحروق الشعر، الأمر الذي يؤكد تعرضه للتعذيب قبل قتله وقطع رأسه.

يذكر أنه يوجد ما يقرب من 54 ألف إنسان غاب في إقليم بورنيو، وذلك من بين حوالي 104 آلاف على مستوى العالم، كما أنه في حالة إثبات التهمة على الرجلين، فسوف تطبق عليهم عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات، وذلك وفقاً للقوانين الإندونيسية.