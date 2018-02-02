القوات التركية تمثل بجثة مقاتلة كردية في عفرين

أنقرة(صدى):

أظهرت نسخة من شريط مصور نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، جثة مقاتلة كردية من وحدات حماية الشعب في منطقة عفرين، قتلت على يد القوات التركية والفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة في عملية ” غصن الزيتون ” .

وأوضح المقطع، الجثة وهي مرمية وسط جمع من المقاتلين وجرى تعرية الجزء العلوي من جسدها بعد أن كان جرى التمثيل بالجثة وتقطيع أجزاء من جسدها، وسارع الجنود لالتقاط صور ” سليفي ” مع الجثة، والسخرية منها.

وأثار الفيديو، الذي نشر أمس الخميس، غضب السوريين، واستياء رواد مواقع التواص الاجتماعي، لما جاء به من ممارسات غير آدمية من القوات التركية والفصائل الارهابية السورية نحو المقاتلة الكردية.