روسيا تحذر مواطنيها من السفر للخارج بسبب أمريكا

موسكو(صدى):

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن المسافرين الروس يواجهون خطر الاعتقال من دول أخرى بطلب أمريكي، ويجري بعدها تسلميهم للولايات المتحدة.

وأوصت الخارجية المواطنين بإعادة النظر قبل السفر للخارج، قائلة إن الولايات المتحدة تلاحق الروس في جميع أنحاء العالم وتعتقلهم، مؤكدة وجود شواهد على ذلك.

وأضافت قائلةً: ” رغم دعواتنا لتحسين التعاون بين السلطات الأمريكية والروسية المعنية… تواصل الأجهزة الأمريكية الخاصة ملاحقة الروس حول العالم فعليا ” .

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن 4 مواطنين روس على الأقل اعتقلوا في إسبانيا ولاتفيا واليونان لتهم أمريكية بارتكاب ” جرائم إلكترونية ” .