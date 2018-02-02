بالصور.. أب يعتدي على أطفاله بوحشية
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، لقطات لأب هندي يعتدي بوحشية على أطفاله ويعلقهم في السقف في قرية فوكياثار بولاية راجاستان الهندية.
ذكرت التقارير المحلية في الهند ، أن الأب البالغ من العمر 33 عاما انهال بالضرب على أطفاله بعصا، ويمكن رؤية طفل نصف عارٍ يبلغ من العمر 5 سنوات معلقا في السقف بواسطة حبل ملفوف حول صدره يتعرض للضرب.
وظهر الأب، الذي لديه 4 بنات وابن، يضرب طفلين بينما يشاهد الثالث الاعتداء ، وعقب نشر لقطات الاعتداء تدخلت الشرطة الهندية .
وقالت الشرطة: إنها اعتقلت الأب وشقيقه الذي قام يتصوير لقطات الأعتداء على الأطفال ووجهت لهما تهمة القسوة في معاملة الطفل.
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2387 ] نشر منذ 2 ساعتين
يظن هذا الحيوان الذي في صورة آدمي
أن ذلك نوع من التربية
مافائدة التربية بدون عقل ؟
أما تعلم أن كثرة ضربهم بمل هذه الوحشية تذهب عقولهم
الله يلعنك يا صديق
نداء للقائمين على الصحيفة
ياليت لا يتم عرض من هكذا قصص عن الأطفال عن زينة الحياة
لأنها تؤلم الجميع
أو على الأقل التقليل منها
جزاكم الله خيرًا