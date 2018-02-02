بالصور.. أب يعتدي على أطفاله بوحشية

نيودلهي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، لقطات لأب هندي يعتدي بوحشية على أطفاله ويعلقهم في السقف في قرية فوكياثار بولاية راجاستان الهندية.

ذكرت التقارير المحلية في الهند ، أن الأب البالغ من العمر 33 عاما انهال بالضرب على أطفاله بعصا، ويمكن رؤية طفل نصف عارٍ يبلغ من العمر 5 سنوات معلقا في السقف بواسطة حبل ملفوف حول صدره يتعرض للضرب.

وظهر الأب، الذي لديه 4 بنات وابن، يضرب طفلين بينما يشاهد الثالث الاعتداء ، وعقب نشر لقطات الاعتداء تدخلت الشرطة الهندية .

وقالت الشرطة: إنها اعتقلت الأب وشقيقه الذي قام يتصوير لقطات الأعتداء على الأطفال ووجهت لهما تهمة القسوة في معاملة الطفل.