البعثة الأممية بليبيا: مقتل 39 مدنيا وإصابة 63 آخرين بجروح جراء العنف خلال شهر يناير

فهمي محمد(صدى):

وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة من 1 إلى 31 من شهر يناير الماضي ، مقتل نحو 39 مدنيًا، وإصابة 63 آخرين بجروح جراء أحداث عنف وقعت في ليبيا، مشيرة إلى أن معدل الإصابات سجل ارتفاعا حاداً مقارنة بالأشهر السابقة.

وأوضحت البعثة في تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين خلال شهر يناير ، صادر اليوم ، أن إجمالي الحالات الموثقة لديها من الوفيات والمصابين بلغ نحو (102) حالة في صفوف المدنيين، مبينة أن من بين الضحايا 33 رجلاً وامرأة واحدة وخمسة أطفال لقوا مصرعهم فيما أصيب 62 رجلاً وطفلاً واحداً بجروح».

وأشار التقرير إلى أن معظم إصابات المدنيين نتجت عن هجمات نُفذت بواسطة سيارات مفخخة تسببت في 30 حالة وفاة و56 إصابة بجروح، مضيفة أن مخلّفات الحرب من المتفجرات أدت إلى ست حالات وفاة وخمس إصابات كما أسفر إطلاق النار عن حالتي وفاة وإصابتين، فيما سُجلت حالة وفاة واحدة ناتجة عن عمليات قصف.

وأضافت البعثة في تقريرها الشهري، أنها وثّقت عدة إصابات في بنغازي من بينها 36 حالة وفاة و63 إصابة بجروح، إضافة إلى حالتي وفاة في طرابلس وحالة وفاة واحدة في أبو كماش.