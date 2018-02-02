سياحة القصيم تهادي المتعاونين معها رحلة استطلاعية

سالم المطيري(صدى):

شارك المهتمون بالآثار، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في رحلة ميدانية لزيارة أحد المواقع الأثرية المكتشفة حديثاً في محافظة ضرية بمنطقة القصيم، والتي تم تسجيلها في سجل الآثار الوطني، كما نظم مكتب الآثار بفرع الهيئة المنطقة رحلة استطلاعية لعدد من المتعاونين مع الهيئة في مجال الآثار والمبلغين عن مواقع أثرية.

وقال مدير مكتب الآثار بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم محمد الزنيدي، أن ” الرحلة تهدف لإشعار المبلغين بأهميتهم وأهمية العمل الذي يقدمونه للوطن، وإطلاع المشاركين عن قرب على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل الحفاظ على الآثار والمواقع التاريخية ” .

وأضاف ” الزنيدي ” ، أن الرحلة تهدف أيضًا إلى تبادل الخبرات معهم، وتزويد المبلغين بما يحتاجونه من معلومات حول تحديد نوعية الموقع وأهميته والطرق الكفيلة بالحفاظ عليه، وتحفيزهم على التعاون الدائم مع الهيئة، واستقطاب المزيد من المتعاونين في هذا المجال.