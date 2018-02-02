رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود خادم الحرمين في دعم التعليم الديني

القاهرة(صدى):

استقبل الدكتور خالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي لسفارة خادم الحرمين بالقاهرة، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ووفد من قيادات الجامعة .

وأصطحب ” النامي ” ” المحرصاوي ” في جولة تفقدية داخل أروقة الجناح وتوقف رئيس الجامعة عند عدد من دور النشر، مشيدًا بالإصدارات والأبحاث المنشورة من قبل دور النشر السعودية.

ولفت ” المحرصاوي” إلى أن المملكة تعيش طفرة كبيرة في مجال التعليم والثقافة، مؤكدًا على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تلعب دورًا محورياً كبيرًا في دعم التعليم الديني حول العالم .

وأكد ” المحرصاوي ” أن الجناح اتسم بالتنظيم والتنسيق واحتواء عدد كبير من دور النشر في مكان واحد وهو ما يسهل على طلاب الجامعات أو طلاب العلم بشكل خاص من الوصول إلى ما يرغبون في اقتنائه ، مشيرًا إلى أن الكتاب السعودي أصبح له مكانة كبيرة عند طلاب العلم لما يتميز بالتوثيق والتحقيق والاعتماد على المصادر الموثوق به

كما أشاد ” المحرصاوي ” بمشاركة كل من مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية ، والرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين فضلا عن مشاركو عدد من دور النشر مثل سيما نور وشركة تطوير الخدمات التعليمية التي باتت تستخدم التكنولوجيا في منتجها الثقافي وذلك تواكبا مع التطور الذي يشهده العالم حاليا .