دراسة تؤكد أن البيتزا في الصباح أفضل من حبوب الفطور

نورة الشهري (صدى):

أثبتت إحدى الدراسات أن فائدة البيتزا في الصباح تتفوق علي حبوب الفطور، حيث أن قطعة متوسطة الحجم من البيتزا تحتوي على عدد من السعرات الحرارية مساوياً لذلك الموجود في كوب من حبوب الفطور.

وقد تفاجأ خبراء التغذية باكتشاف أن قطعة بيتزا بحجم متوسط وكوب من حبوب الفطور مع الحليب كامل الدسم يحتويان على العدد نفسه من السعرات الحرارية.

وذلك لأن البيتزا تحتوي على كمية أكبر من البروتينات التي تساعد على الشعور بالشبع خلال وقت قصير. كما أن محتواها من الدهون والسكريات أقل بكثير من بعض أنواع حبوب الفطور.

كما نصح الخبراء الأشخاص الذين يتناولون البيتزا كل صباح بأنها ليست الخيار الأمثل للصحة، وذلك لأن بعض حبوب الفطور تعتبر مصدراً مهماً للكربوهيدرات والألياف.