تكبيد الحوثيين خسائر مادية وبشرية خلال اشتباكات عنيفة بالجوف

فهمي محمد(صدى):

صرَّح العقيد عبدالله الأشرف، الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة للجيش الوطني اليمني، بأن محافظة الجوف شهدت اشتباكات عنيفة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وقوات الشرعية اليمنية، هي الأعنف من نوعها في بير المهاشمة.

وأكد ” الأشرف ” ، في تصريحات له اليوم الجمعة، بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين، مشيراً إلى استمرار ملاحقة الفارين منهم لتطهير مديرية خب الشعف، وباقي اليمن.

وأضاف، أن هناك اشتباكات عنيفة مستمرة في جبهات الجوف وتعز، وذلك بدعم قوات التحالف العربي للجيش اليمني ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.