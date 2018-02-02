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” النيابة العامة ” اختلاس الأموال العامة أو البنوك أو الشركات من الجرائم الكبيرة

” النيابة العامة ” اختلاس الأموال العامة أو البنوك أو الشركات من الجرائم الكبيرة
نايف السالم(صدى):

أوضحت النيابة العامة اليوم الجمعة أن اختلاس الأموال العامة أو البنوك أو الشركات المصرفية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، بحسب الفقرة 7 من القرار الوزاري رقم 2000.

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن اختلاس الأموال العامة أو البنوك أو الشركات المصرفية أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمات عامة أو أموال شركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ” .

 


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