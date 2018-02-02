دراسة: وجود مناهج متخصصة في الطب البديل بالجامعات السعودية

علي القحطاني (صدى):

رصد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي وجود مناهج تتعلق بالطب البديل و التكميلي بالجامعات السعودية، وذلك خلال دراسة أجراها المجلس مؤخراً.

وكشف ” سامي الحربي ” ، مدير إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالمركز، عن وجود جامعات تدرس بعض المقررات المتعلقة بالطب البديل والتكميلي بالفعل، مشيراً لعدد من الجامعات بعينها تقوم بذلك، ومنها: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، و جامعة طيبة، إضافة إلى جامعة الملك عبد العزيز في جدة.

وأشار ” الحربي ” إلى قيام المركز الوطني بعدة مبادرات لإدخال تلك المناهج بجامعات سعودية كثيرة، وذلك في إطار السعي وراء مواكبة الجامعات للاهتمام المتزايد بالطب البديل.

يذكر أن المركز كان قد قام منذ فترة بعقد عدداً من ورش العمل لبحث دمج الطب التكميلي في مناهج الكليات الصحية.