صفقات الأهلي الجديدة تدخل القائمة الأسيوية.. واستبعاد السومة

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الجمعة، عن اقتراب النادي الأهلي من ضم المحترف المصري مؤمن زكريا المنضم حديثًا لصفوف الفريق لقائمته الأسيوية.

وقالت مصادر إن مدرب الأهلي الأوكرانى سيرجى ريبروف، ينوي ضم المصرى مؤمن زكريا والتونسى محمد أمين بن عمر، والأسترالى مارك ميليجان، والبرازيلى دى سوزا، لقائمته الاسيوية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم استبعاد السورى عمر السومة من القائمة الآسيوية لمنحه فرصة للتعافى من الإصابة التى تعرض لها فى الكاحل.