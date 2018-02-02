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بالفيديو.. فاطمة عبدالمؤمن: ” الشاب الكويتي شيطان وهذه مواصفات فارس أحلامي “

بالفيديو.. فاطمة عبدالمؤمن: ” الشاب الكويتي شيطان وهذه مواصفات فارس أحلامي “
أماني الغامدي(صدى):

وصفت الفنانة الكويتية فاطمة عبدالمؤمن الشاب الكويتي بأنه شيطان، ما اثار موجه من الانتقادات حولها وخاصة من المواطنين بالكويت، لإساءتها لهم .

وقالت فاطمة في الفيديو ” الشاب الكويتي شيطان .. أنا متربية مع أخواني وأعرف الشاب الكويتي ” .

وتابعت ” أؤيد تنظيم مسابقة ملكة جمال الكويت ولكن بشروط جيدة ” ، وعن فتى احلامها قالت فاطمة ” أن يكون لديه شخصية ولايف أستيل ” .


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