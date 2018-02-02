الجنايات الكويتية تؤجل محاكمة متهمي ” خلية العبدلي ” لاستجواب لواء في الداخلية

خالد الظفيري(صدى):

طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالتستر على متهمي خلية العبدلي والتخابر مع إيران، استجواب مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الكويتي، اللواء فراج الزغبي، مما أدى إلى تأجيل المحاكمة.

ويذكر أنه عقدت المحكمة، أمس الخميس، جلسة جديدة للقضية التي يحاكم فيها 13 مواطنًا كويتيًا متهمين بالتستر على متهمي الخلية الذين فروا في أغسطس الماضي.

وجدير بالذكر، أنه من بين التهم الموجهة للمتهمين هي إخفاء مطلوب عن العدالة والتستر عليه والانتماء إلى تنظيم محظور يدعو إلى هدم النظم الأساسية للبلاد، بينما اتهم 3 منهم بالتخابر إلى جانب التهم السابقة.