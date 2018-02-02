انطلاق تطبيق يوتيوب جو في أكثر من 130 دولة

لندن(صدى):

أعلن موقع يوتيوب، عن إطلاق تطبيق يوتيوب جو لمستخدمي نظام أندرويد في أكثر من 130 دولة حول العالم، والذي يُتيح للمستخدمين تنزيل مقاطع الفيديو لعرضها في وضع عدم الاتصال، وهو الشيء الذي تمنحه شركة يوتيوب في العادة كجزء من اشتراك YouTube Red الذي تبلغ قيمة اشتراكه في الشهر 10 دولارات.

و هذه النسخة معاد تصميمها من تطبيق يوتيوب الرسمي، حيث تم تصميمها للأماكن ذات الاتصال الضعيف والتي تكون فيها أسعار البيانات الخلوية مكلفة جدا، ويمكن لمستخدمي التطبيق أيضاً مشاركة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء من خلال نقل الفيديوهات من جهاز إلى آخر دون استخدام المزيد من البيانات.

وبرغم أن التطبيق تم إطلاقه في أكثر من 130 دولة إلا أن التركيز منحصر على الدول التي لديها إمكانية محدودة في الوصول إلى البيانات الخلوي، ولا توجد خطط لبدء تشغيل التطبيق في الدول ذات الشبكات المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة البريطانية.