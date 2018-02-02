عبد الرحمن بن مساعد يلقن النظام التركي درسا قاسيا.. ويرد على إدعاءات الجزيرة

طلال الضوي(صدى):

هاجم الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، ورئيس نادي الهلال السابق، اليوم الجمعة، قناة الجزيرة، وتصريحاتها ضد الدول العربية، ساخرًا في الوقت ذاته من الرئيس التركي رجب أردوغان، ومواقفه التي تتناقض مع تصريحاته، التي لم تصل إلى الأفعال.

وقال ” بن مساعد ” عبر حسابه الرسمي على تويتر: ” إن تطرقنا الى الأمور التي تثير الإشمئزاز ستحتاج لمقابلة ثانية طويلة مع الجزيرة للرد .. بعيدًا عن هذا وقريبًا منه :- بعد اعلان ترامب نقل سفارته الى القدس واعترافه بها عاصمة لإسرائيل منذ شهرين صرح فخامة الرئيس أردوغان أن هذا العمل سيؤدي الى قطع العلاقات بين تركيا واسرائيل ..هل فعل؟ ” .

وجاء ذلك تعليقًا على تصريح تداولته الجزيرة على لسان وزير الخارجية التركي، عبر حسابها الرسمي على تويتر، والذي استنكر تشويه إعلام الدول العربية لقطر خلال الأزمة الاخيرة، حسبما زعم.