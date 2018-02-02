بالفيديو.. متظاهرون إيرانييون يقلبون سيارة تابعة للشرطة بمشهد

طهران(صدى):

يواصل المتظاهرون في إيران، احتجاجاتهم ضد النظام الإيراني، حيث أظهر مقطع فيديو متداول، بعض المتظاهرين بقلب سيارة تابعة للشرطة بمدينة مشهد.

ويحاول النظام الإيراني، السيطرة على هذه الاحتجاجات بالاعتقالات المستمرة للمتظاهرين، إلا أنها تزداد اشتعالاً يوماً بعد يوم.

من جانبها، قالت مريم رجوى رئيس الجمهورية المنتخبة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” التحیة لصانعي الانتفاضة في مدن سنندج وکرمانشاه واصفهان وزرین شهر والأهواز وشاهرود وهمدان و تویسرکان ومشهد ودورود وأراک ومراغه ویزد و رشت وطهران وغیرها من المدن حیث أوقدوا شرارات انتفاضة‌ إیران بتظاهراتهم وشعارات الموت لخامنئي في الأول من فبرایر رغم تأهب قوات الحرس ” .