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بالفيديو.. تمشيط الحوثيين قبالة نجران

بالفيديو.. تمشيط الحوثيين قبالة نجران
راشد آل شريه(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الجمعة، مقطعاً فيديو يوضح تمشيط مواقع ” الحوثيين ” ، وذلك قبالة منطقة نجران الواقعة غرب السعودية.
وتم نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، وسط عدد من التعليقات التي تدعو بالنصر و التوفيق للجنود المقاتلين، وذلك من قِبل الكثير من المواطنين. جاء ذلك في إطار محاربة ” الحوثيين ” بمواقعهم ومخابئهم على الشريط الحدودي قبالة نجران.


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