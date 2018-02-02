بالفيديو.. تمشيط الحوثيين قبالة نجران
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الجمعة، مقطعاً فيديو يوضح تمشيط مواقع ” الحوثيين ” ، وذلك قبالة منطقة نجران الواقعة غرب السعودية.
وتم نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، وسط عدد من التعليقات التي تدعو بالنصر و التوفيق للجنود المقاتلين، وذلك من قِبل الكثير من المواطنين. جاء ذلك في إطار محاربة ” الحوثيين ” بمواقعهم ومخابئهم على الشريط الحدودي قبالة نجران.
فيديو:
تمشيط مواقع #الحوثيين قبالة #نجران
اللهم انصر جند التوحيد وسدد ضرباتهم
ورمياتهم اللهم مكنهم وشد ازرهم واهلك
عدوهم يا رب العالمين 🇸🇦
#يوم_الجمعه pic.twitter.com/VHzk8tdU3j
— SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) ٢ فبراير، ٢٠١٨
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