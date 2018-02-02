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عبد الرحمن بن مساعد يعلق على فيديو لخادم الحرمين بأبيات شعر

عبد الرحمن بن مساعد يعلق على فيديو لخادم الحرمين بأبيات شعر
نايف السالم(صدى):

علَّق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على مقطع فيديو، أداء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، لرقصة بالحسام خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بأبيات شعر.
وقال ” بن مساعد ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” وإنْ ليثُ الجزيرةِ رام حربًا.. فلَنْ تُرجى لمجترئٍ سلامَهْ.. يخيفُ حُسامُهُ في الغِمْدِ كَوْنًا.. فكيفَ بِسَلِّهِ يوماً حُسامَهْ؟ ” .


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