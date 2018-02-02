بالفيديو.. مذيعة أمريكية تضع مؤلف ” نار وغضب ” في موقف محرج

واشنطن(صدى):

قال مايكل وولف، مؤلف كتاب ” نار وغضب ” ، في مقابلة ببرنامج ” Morning Joe ” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان على علاقة سرية مع امرأة وردت تفاصيل عنها في كتابه.

وأشار وولف في كتابه إلى أن نيكي هيلي إحدى النساء البارزات في إدارة ترمب كانت تعمل على تقديم نفسها كوريثة للرئيس.

الأمر الذي دعا المذيعة أن تقول لوولف مشيرةً إلى المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ” قد يكون لديك الوقت للترفيه والرقص.. لكن قذف امرأة؟! إنه أمر مخزٍ ” ، بينما نفى وولف أن يكون قصد هيلي، ولكن قاطعته المذيعة وأنهت الحوار بشكل مفاجئ.

