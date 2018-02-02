” زيت الليمون ” لمحاربة تجاعيد اليدين وتبييضها

أماني الغامدي(صدى):

قالت بيث ابراهام، اختصاصية التجميل الإسبانية، إن ” زيت الليمون يعد من أهم العناصر الطبيعية للعناية باليدين بطريقة صحية وآمنة وذلك لفوائده التي تتمثل في:

– تفتيح لون اليدين وإعادتها للونها الطبيعي لاحتوائه على حمض السيتيرك الذي يعمل على التخلص من الجلد الميت، وتجديد أنسجة الخلايا ما يمنح المنطقة نضارة عالية.

– يقاوم ظهور الحبوب والحساسية وتهيج الجلد والحكة التي قد تصيب اليدين لكونه من أهم الزيوت الحمضية التي تحتوي على فيتامين ج، كما يؤخر ظهور النمش على ظهر اليدين والذي يعد من مظاهر تقدم السن.

– ينظف جلد اليدين من الأوساخ والشوائب التي تتكون على سطحهما.

– يغذي بشرة اليدين لاحتوائه على فيتامين ” س ” الذي يعتبر مغذيا ومبيضاً فعالاً للبشرة.

ويستخدم زيت الليمون عن طريق دهن اليدين بالزيت صباحاً ومساء.