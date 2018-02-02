إلغاء رسوم التصدير عن شركات الأسمنت

عادل الحربي(صدى):

كشف جهاد الرشيد، رئيس لجنة شركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، عن قيام الحكومة بألغاء رسوم التصدير عن شركات الأسمنت في البلاد، وذلك اعتباراً من أمس الخميس.

جاء ذلك بعد أن وافقت الحكومة على طلب شركات الأسمنت بوقف هذه الرسوم، حيث أشار ” الرشيد ” ، إلى أن هذه الرسوم كانت تجعل الأسمنت السعودي غير منافس في الأسواق الخارجية، وذلك في ظل ارتفاع سعره على أثر فرض هذه الرسوم من الدولة.

يذكر أنه قد فرضت الحكومة نهاية العام الماضي رسوم تصدير على شركات الأسمنت، وذلك في حالة رغبتها في التصدير، وتراوحت الرسوم بين 85 و133 ريال للطن الواحد.