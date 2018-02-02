طرق فعالة وبسيطة لتنشّيط الدورة الدموية

متابعات(صدى):

يعاني بعض الأشخاص من هبوط الدورة الدموية، وذلك ينتج عن عدة أسباب مثل وجود مشاكل في القلب أو بسبب مشاكل مثل: البدانة والسكري و ضغط الدم الغير منتظم.

وأثبتت دراسات حديثة أن هناك عدة طرق تساعد في تنشيط الدورة الدموية باستمرار، حيث أنها عملية حيوية للجسم فمن خلالها يصل الأوكسجين والمغذيات إلى الخلايا والأعضاء.

وأبرز الطرق التي توصلت إليها الدراسات كانت:

-الإقلاع عن التدخين.

-تناول الشاي الأخضر.

-زيادة أكل الأسماك الزيتية، مثل: السلمون والمكاريل والتونة.

-تناول الأطعمة الغنية بالحديد، ومراقبة مستوياته بالدم لضمان عدم انخفاضها.

-الحد من تناول الدهون الصلبة، مثل جلد الدجاج ودهون اللحم البقري، والسمن النباتي.

-عدم الجلوس فترات طويلة.

-خفض الوزن الزائد.

-المشي والركض وممارسة تمارين الأيروبك واليوجا.