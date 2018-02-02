مواجهة نارية بين طارق رضوان وإحدى ضحاياه

باريس(صدى):

كشفت مصادر قضائية فرنسية، عن حدوث مواجهة حادة بين طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وإحدى المشتكيات بحقه بشأن تعرضها لاغتصاب واعتداء جنسي من قبله.

وأوضحت المصادر، أن المواجهة استمرت لمدة 3 ساعات، حددت فيها المشتكية علامة في منطقة حساسة من جسد المتهم، بالإضافة إلى تأكيدها المستمر على تعرضها للاغتصاب بوحشية والعنف الجنسي، من ” رمضان ” .

من جانبه، أقر المتهم بوجود علاقة إعجاب متبادل بينه وبين المشتكية التي رفضت الكشف عن هويتها، لكنها لم تصل إلى حد العلاقة الجنسية، معترفاً بوجود العلامة التي أشارت إليها.

وأضاف أنه قابلها بالفعل في عام 2009 بفندق بالعاصمة الفرنسية باريس، لكن لم تدم المقابلة أكثر من نص ساعة، مشيراً إلى أنهما تبادلا الرسائل على مواقع التواصل لشهور قبلها، ولم يوقع على المحضر في نهاية المواجهة.

يذكر أنه تم توقيف طارق رمضان في فرنسا، أول أمس الأربعاء، على خلفية قضايا اغتصاب واعتداء جنسي.