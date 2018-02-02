” العيسى ” يكشف عن ملامح مشروع خصخصة ” التعليم “

نايف السالم(صدى):

كشفت وزير التعليم أحمد العيسى أن الوزارة انتهت من مشروع خطة خصخصة التعليم، وسيتم عرضه على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

وأوضحت المصادر أن الخطة تتعلق بمشروع المدارس المستقلة، وأن قطاع التعليم لن يتحول إلى القطاع الخاص بنسبة 100 %، ولكن سيكون من خلال مشاركة القطاع الخاص عبر المدارس المستقلة.

وأضافت المصادر أنه سيتم الإعلان عن المشروع عقب إقراره من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشيراً إلى أن أبز مميزات المشروع تتمثل في القدرة على جذب الكوادر والخبرات المميزة من القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في اقتصاديات التعليم وابتكار.

وكانت وزارة التعليم قد كشفت في وقت سابق أنها تعمل على تنظيم وإعداد مشروع “المدارس المستقلة”، كإحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني، إذ سيتم من خلال هذه المبادرة تحويل 2000 مدرسة حكومية في جميع المراحل التعليمية إلى مدارس مستقلة إدارياً ومالياً بحلول العام 2020.